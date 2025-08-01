В туротрасли опровергли сокращение визитов иностранцев в Россию

Заявления о том, что иностранцы стали реже посещать Россию из-за коллапса в аэропортах, не соответствуют действительности. Об этом заявил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.

«Сейчас мы не фиксируем снижения интереса к путешествиям по России со стороны самостоятельных зарубежных туристов, которые организовывают поездки без помощи туроператоров. В моменте бывает незначительная стагнация спроса, но, несмотря на возникающие сложности в работе аэропортов, туристы гибко адаптируются к изменениям в логистике. Мы видим, что узнаваемость российских онлайн-платформ за рубежом укрепляется, и продажи через них растут. Так, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов “Островок”, число бронирований в российских объектах размещения на летний сезон со стороны самостоятельных туристов иностранцев превышает показатели прошлого года на 10%. В сентябре-ноябре прослеживается аналогичная динамика, а на новогодние каникулы количество самостоятельных бронирований зарубежными гостями возросло почти на 40% по сравнению с прошлым годом», — рассказал Брагин в беседе с НСН.

Он также перечислил страны, из которых чаще всего едут туристы в Россию.

«Основной въездной самостоятельный турпоток этим летом формируют гости из Белоруссии, Индии, Саудовской Аравии, Казахстана, Китая, Турции, Омана, ОАЭ, Узбекистана и Киргизии. Какой будет динамика бронирований в конце года, пока сказать сложно. Рассчитываем, что ситуация с перелетами станет стабильнее, что позитивно скажется на показателях. В целом при благоприятном сценарии ждем роста самостоятельных бронирований иностранцами на 10%», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что из-за разлива нефтепродуктов и запрета на купание пляжи Анапы оказались закрыты, что привело к падению турпотока на 50%.