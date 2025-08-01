В Крым приехало больше туристов, чем в прошлом году

Согласно заявлению главы Республики Крым, Сергея Аксенова, с начала года и до конца июля полуостров принял свыше 3,74 миллиона путешественников. Этот показатель превышает прошлогодний за аналогичный период на 14%.

© runews24.ru

В своем Telegram-канале Аксенов уточнил, что только в течение летних месяцев в Крым приехали около 2,2 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью, по его словам, традиционно пользовался Южный берег Крыма, привлекший 48% от общего числа туристов. Западное побережье выбрали 26% отдыхающих, а Восточное – 14%.

Средняя заполняемость средств размещения в первые два месяца лета составила 67%, что на 9% выше уровня прошлого года. Наиболее высокая загрузка зафиксирована в городе Саки – 77%. Евпатория и Ялта продемонстрировали средние показатели заполняемости в 74% и 73% соответственно, отметил глава республики.

По результатам 2024 года, турпоток в Крым превысил отметку в 6 миллионов человек. В 2023 году полуостров посетили 5,2 миллиона туристов, а в 2022 году – 6,5 миллиона. 2021 год стал рекордным в постсоветской истории Крыма с 9,5 миллионами туристов. В допандемийном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона человек.

Ранее турэксперт порекомендовал три страны для пляжного отдыха в сентябре. Также Венеция может ввести плату в 100 евро для однодневных туристов.