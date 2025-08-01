Россияне назвали самые привлекательные города для летнего мини-отпуска

Аналитики провели исследование туррынка России и выяснили, какие внутренние направления стали наиболее популярными этим летом у тех, кто планировал небольшое путешествие.

Мини-поездки по стране в июне этого года планировали почти три четверти россиян, принявших участие в опросе сервиса бронирования «Отелло» и финтех-компании «ЮMoney», пишет RG.RU.

Большинство из них рассчитывали даже на несколько таких туров, с семьёй и детьми.

Самыми популярными направлениями стали Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Казань, Алтай и курорты Краснодарского края.

Самые значительные траты обычно приходятся на жильё. Так, порядка 30% респондентов расходуют более 7 тыс. рублей с человека за ночь, каждый четвёртый укладывается в сумму до 3 тыс., а 19% тратят 5—7 тыс. рублей.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в бархатный сезон россияне чаще выбирают для отдыха курорты с прямым перелётом.