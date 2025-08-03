Сервис Russpass подготовил путеводитель по ВДНХ

ВДНХ отмечает 86-й день рождения. Цифровой туристический сервис Russpass собрал полезную информацию для прогулки по территории Главной выставки страны. Она пригодится как тем, кто только начинает открывать для себя новые маршруты, так и тем, кого интересуют необычные экскурсии, квесты и секретные места.

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Площадь ВДНХ составляет 325 гектаров. Для обзорного осмотра можно выбрать, например, одну из аудиоэкскурсий по легендарным местам — «ВДНХ: прогулка к “Золотому колосу”» или другие маршруты: «ВДНХ: побег от реальности», «Жемчужины легендарной выставки: маршрут от ВДНХ», «Архитектурная прогулка по ВДНХ. Центральный вход» (с аудиогидом).

Детям будут интересны тематические прогулки, посвященные сказкам или космосу, а также миссии-маршруты «Играй в Москву!» с яркими картами, заданиями и подарками за их выполнение. Например, на ВДНХ проводится игра «К берегам лунных морей».

Кроме того, в парке можно поймать мультяшек из виртуальной игры Russpass — бабочку и белочку.

Для родителей и детей разработали маршрут «Без преград: семейная прогулка по ВДНХ». Маломобильным посетителям подойдет прогулка «Безграничные возможности: инклюзивные пространства ВДНХ», которая включает в себя территории с пандусами, тактильными макетами, оборудованными игровыми площадками, а также места, где проводят специальные экскурсии.

Еще ВДНХ можно посетить в рамках маршрута «Открой Москву! Что посмотреть, если в столице впервые» на велосипеде и мотобайке. Помимо этого, через личный кабинет Russpass есть возможность добавить ВДНХ в свое путешествие по столице: площадки из раздела «Избранное» автоматически перейдут в «Мои планы», если нажать кнопку «Спланировать поездку».

Москвичи и туристы также могут выбрать индивидуальные и групповые экскурсии: «ВДНХ: история выставки с гидом», «ВДНХ. “Страна моя, Москва моя, ты самая любимая…”», «ВДНХ: от города-сада до музейного городка». Значок «Аттестованный гид» рядом с фотографией организатора означает, что экскурсовод обладает максимумом компетенций.

Столичные аттестованные гиды проводят детские экскурсии по ВДНХ, квест-экскурсии «Назад в СССР», совмещенные с панорамным полетом и световым шоу.

В отреставрированных павильонах постоянно открывают новые выставки — Музейный город ВДНХ насчитывает более 30 объектов, которые только в 2024 году посетили четыре миллиона гостей. Входные билеты можно также приобрести на Russpass с летней скидкой 15 процентов.

В топе популярных объектов — музей «Атом» и центр «Космонавтика и авиация». Среди других пользующихся спросом развлечений — 140-метровое колесо обозрения «Солнце Москвы», крупнейший центр океанографии и морской биологии в Европе, находящийся не на морском побережье, «Москвариум», самый большой веревочный парк на искусственных опорах в России и первая в стране интерактивная выставка «Робостанция».

Любители искусства могут включить в прогулку по ВДНХ посещение спектаклей, концертов и мастер-классов.

С помощью Russpass легко забронировать место для завтрака, обеда и ужина. Это может быть, например, ресторан «Оттепель» в историческом павильоне «Шелководство», «Домик в саду» с мезе-баром и итальянской дровяной печью, «Рыбацкая деревня», где посетители могут сами выловить сибирского осетра, белугу, стерлядь, а также многонациональный фудхолл «Дом российской кухни» и кафе «АндерСон на даче», где подают специальный сет «Московского чаепития».

Для красивых снимков на память гости часто выбирают арку главного входа, фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Кроме того, посетители могут остановиться на «Фотомаршруте на территории ВДНХ» с розариями, Мичуринским садом, «Большой картиной полей», зеленым бельведером или устроить «Фотоохоту на ВДНХ», которая включает в себя зеленый лабиринт, смотровую площадку и экотропу.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. За пять лет он вырос в полноценную экосистему. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.

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