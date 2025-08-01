На Ставрополье появились первые аттестованные гиды-сурдопереводчики

В Ставропольском крае аттестованы первые два гида-экскурсовода, владеющие языком жестов. Благодаря этому в регионе появилась возможность проводить экскурсии для туристов с нарушениями слуха.

«В России таких специалистов можно найти в 63 городах, и теперь список пополнился двумя экскурсоводами со Ставрополья, готовыми принимать туристов с нарушениями слуха. Инфраструктура края постепенно становится более удобной для людей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

Как подчеркнули в ведомстве, законопроект о более доступной туристической среде для людей с особыми потребностями недавно обсудили в Госдуме. Документ обязывает объекты размещения и туристические компании создавать равные условия для всех путешественников.

«Мы стремимся обеспечить комфорт для всех гостей, включая туристов с особенностями. Аттестация гидов — один из способов улучшить качество туристических услуг. <> Все больше гидов хотят пройти аттестацию, и сейчас в реестре числится порядка 220 специалистов из Ставропольского края», — отметил руководитель краевого министерства Андрей Толбатов, слова которого приводит пресс-служба.

С 1 марта этого года в России действует требование об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.