Велопутешественник из Испании честно высказался о России

Испанский путешественник решил проехать на велосипеде через всю Россию до Владивостока. По пути он заглянул в Воротынец в Нижегородской области. О том, какие впечатления иностранец получил от поездки, рассказал корреспондент ИА «Время Н».

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Путешественник Ансельмо из Испании осуществил свою давнюю мечту — отправился в путешествие через всю Россию на велосипеде. Он долго планировал поездку и наконец выдвинулся в путь этим летом. Сейчас иностранец выехал из Нижегородской области в сторону Чебоксар и Казани по трассе М‑7.

Велосипедисту предстоит преодолеть 13 тысяч километров в одиночку. Он отметил, что подготовился к трудностям заранее и изучил опыт других путешественников.

Ансельмо рассказал, что россияне дружелюбно относятся к нему в каждом городе. Местные жители всегда готовы помочь и подсказать, где лучше остановиться. Ансельмо общается с ними с помощью переводчика, так как не знает русского языка.

Впрочем, иностранец поделился, что велосипедный туризм в России не самый безопасный.

«Двигаться по обочине большой трассы удобно, но нет выделенной полосы для велосипедистов. Хотя это и понятно — страна огромная и сделать это наверняка можно только в крупных городах», — объяснил путешественник.

Испанец пока не знает, по какому маршруту отправится после того, как доедет до Алтая. Он либо пересечет границу с Китаем и откуда доберется до Владивостока, либо продолжит двигаться по городам России. Конечной точкой путешествия станет столица Японии Токио, откуда путешественник улетит обратно на родину.

Воротынец все чаще посещают иностранцы. Недавно в этот поселок приезжала пара из Китая — влюбленные посетили экскурсию на катере, полюбовались видами Волги и Суры и попробовали местные ягоды. В Воротынце также останавливались мотоциклисты из Германии. Они похвалили местную копченую рыбу.