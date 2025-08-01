В Тюмени появится новая база отдыха

В Тюмени появится новый глэмпинг-парк. Он расположится в районе Салаирского тракта. За строительство отвечает компания «Верхний бор», который принадлежит одноименная база отдыха. Об этом стало известно журналистам.

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«Сейчас идет проектирование глэмпинг-парка. Все работы должны завершиться в октябре 2028 года», — цитирует ответ информационного центра правительства Тюменской области издание DK.RU.

Сейчас объект находится в стадии разработки проектной документации. Финансирование проекта осуществляется инвестором с привлечением банковских кредитных средств.