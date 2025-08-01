Летом 2025 года россияне массово устремились в Геленджик — спрос на туры на этот пляжный курорт страны увеличился на 30–40 процентов после открытия аэропорта. Об этом сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При этом, несмотря на небольшой номерной фонд Геленджика, недостатка в местах размещения пока не замечено. «На август загрузка отелей курорта составляет порядка 70%, на бархатный сезон — около 50%, но в топовых объектах она заметно выше», — приводит АТОР данные туроператоров.

Аэропорт российского курортного города открылся 10 июля впервые с начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Первый после трехлетнего перерыва самолет вылетел из Москвы в Геленджик 18 июля.