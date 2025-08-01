На Эльбрусе запустили шаттлы для эвакуации туристов

После очередного схода селевых потоков в Эльбрусском районе госкомпания «Кавказ.РФ» оперативно развернула шаттлы для транспортировки туристов с Эльбруса до пункта переправы в Тырныаузе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале организации.

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Основная дорога в сторону курорта остается закрытой, однако для проезда действует объездная трасса в направлении Нальчика.

«Автомобильное движение будет осуществляться до 11:00, но сроки могут быть скорректированы в зависимости от изменения погодных условий», – уточнили в госкомпании.

По данным местных СМИ, мощный селевый поток повредил инфраструктуру Тырныауза: нарушены системы газо-, водо- и электроснабжения. В зоне риска оказались дома по переулку Молодежный и Эльбрусскому проспекту, оттуда ведется эвакуация жителей.

Кроме того, стихия повредила участок объездной дороги, из-за чего движение через Тырныауз временно ограничено в обоих направлениях.

Несмотря на ЧП в Тырныаузе, на самом горнолыжном курорте обстановка спокойная. Туристическая инфраструктура работает в штатном режиме, угрозы для отдыхающих нет.

Актуальную информацию о перемещении транспорта и изменениях в маршрутах можно уточнять в официальных источниках «Кавказ.РФ» и МЧС региона.