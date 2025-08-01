В челябинском аэропорту появятся бесплатные питьевые фонтанчики

Аэропорт Челябинска планирует установить фонтанчики с питьевой водой для пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Александр Чугунов.

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«В настоящее время мы прорабатываем возможность размещения таких фонтанчиков в терминале внутренних авиалиний», – уточнил он.

Инициатива реализуется по поручению губернатора Челябинской области и при участии регионального Министерства дорожного хозяйства. Кроме того, в аэропорту рассматривают дополнительные меры по обеспечению пассажиров водой в случае длительных задержек рейсов. Напомним, что по действующим авиаправилам при опоздании самолета более чем на 2 часа авиакомпания обязана предоставить пассажирам бесплатную воду.

Ранее, в июне, глава ФАС Максим Шаскольский заявил о необходимости контроля цен на воду в аэропортах. Ведомство направило поручение территориальным управлениям в 28 регионах проверить стоимость бутилированной воды в воздушных гаванях. Поводом стали многочисленные жалобы пассажиров на завышенные цены. Кроме того, ФАС рекомендовала аэропортам рассмотреть возможность установки бесплатных питьевых фонтанчиков.

Челябинский аэропорт стал одним из первых, кто отреагировал на эту инициативу в регионах.