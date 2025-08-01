Кто чаще выбирает долгие путешествия по России

Планы россиян на отпуск в 2025 году узнали аналитики МТС AdTech через соцопрос. Большая часть респондентов (77%) предпочитают отдыхать внутри страны. Подавляющее большинство (90%) считает отдых в России комфортным, а в самые долгие путешествия по стране отправляются приморцы, сообщает ЭПИ DEITA.RU.

Согласно опросу, приморцы готовы выделить на отдых в России больше 10 дней, но только раз в год. Для сравнения, жители Северо-Кавказского федерального округа предпочитают путешествовать по России от 3 до 5 раз в год, при этом готовы выделить на это не больше 5 дней.

Короткие поездки — от одного до трех дней также планируют жители Центрального (19%) и Уральского федеральных округов (18%), а жители, Южного (28%) и Приволжского федерального округа (25%) — от пяти до семи дней. В Дальневосточном федеральном округе 33% опрошенных обычно планируют поездки от десяти дней и больше.

Мнения о стоимости отдыха разделились — 44% опрошенных россиян назвали отдых в России доступным, при этом почти столько же посчитали дорогим (43%). Неоправданно дорогим отдых назвали 11%. А вот комфортным отдых внутри страны считают 90% россиян.