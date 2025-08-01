Туристов начали пугать дельфинами-извращенцами

В Геленджике заплывающим за буйки туристам в шутливой форме пригрозили похотливыми дельфинами. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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Пляжный спасатель рассказал, что у сейчас у дельфинов брачный период, и они не разбирают, кто оказался перед ними. Он поведал, что на той неделе якобы трое парней встретились с 18 самцами.

«Такое кино даже [порностудия] Brazzers не снимает. Еле на трех лодках веслами отбили, пацаны в реанимации, им больно и обидно», — предупредил мужчина в мегафон.

В июле появились кадры дельфина, играющего с медузой у берегов Анапы, развлекая местных жителей и туристов.