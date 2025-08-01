Петербургский завод начал принимать туристические группы

В Санкт-Петербурге состоялась ознакомительная экскурсия для туроператоров на производственные площадки завода «Армалит». Участники увидели полный цикл изготовления продукции – от механической обработки заготовок до испытаний готовых изделий, которые применяются в атомной энергетике, нефтегазовой отрасли, судостроении и оборонном комплексе.

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Завод, основанный в 1878 году как научно-производственное объединение «Знамя Октября», сохранил исторические традиции, сочетая их с современными технологиями. В ходе визита представители туриндустрии отметили потенциал предприятия для включения в программы промышленного туризма.

По данным пресс-службы комитета по развитию туризма Петербурга. «Армалит» планирует разработать специализированные экскурсионные маршруты, которые познакомят гостей с уникальным производством и богатой историей предприятия. По данным комитета по развитию туризма, первые тестовые группы могут посетить завод уже в этом году.