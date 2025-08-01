Названы причины оттока отдыхающих из Сочи

Неожиданная ситуация сложилась на главном российском курорте в середине летнего сезона. По данным аналитиков, загрузка многих сочинских отелей не превышает 65%, тогда как обычно в июле этот показатель достигает 90-95%. Основной причиной стали резко выросшие цены — некоторые гостиницы увеличили стоимость проживания на четверть и более по сравнению с прошлым годом.

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Конкуренцию Сочи составляют не только традиционные крымские и абхазские курорты, но и новый аэропорт Геленджика, обеспечивающий удобный трансфер для туристов. На фоне ценового дисбаланса гости переориентируются на более доступные варианты размещения — отели с умеренным ростом тарифов (около 10%) демонстрируют загрузку на уровне 80%.

Особенно заметно снижение активности на городских пляжах. На знаменитой «Ривьере» свободными остаются 60-70% зон отдыха — туристы экономят на аренде шезлонгов, предпочитая тень от лестниц или собственные зонты. При этом водные аттракционы — катамараны, гидроциклы и флайборды — продолжают пользоваться стабильным спросом, что свидетельствует об избирательном подходе отдыхающих к тратам.