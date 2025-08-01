Сейсмолог ответил, возможны ли новые землетрясения на Камчатке

Сейсмолог Татевосян предупредил о возможности новых афтершоков на Камчатке
Заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян предупредил туристов, желающих отправиться на Камчатку, что за сильным землетрясением всегда следуют афтершоки.
Сейсмологи накопили опыт наблюдения за афтершоками и могут прогнозировать силу новых толчков, объяснил он в интервью 360.ru.
«Вот, например, есть чисто статистическая закономерность, что магнитуда сильнейшего афтершока приблизительно на единицу бывает меньше, чем у главного толчка», — отметил Татевосян.
Сейсмолог посоветовал при попадании в экстремальную ситуацию стараться не паниковать и слушаться рекомендаций спасателей и врачей.
Ранее Татевосян заявил, что афтершоки — это нормальное явление, которое может продолжаться несколько месяцев после землетрясения.