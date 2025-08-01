Сейсмолог ответил, возможны ли новые землетрясения на Камчатке

Заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян предупредил туристов, желающих отправиться на Камчатку, что за сильным землетрясением всегда следуют афтершоки.

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Сейсмологи накопили опыт наблюдения за афтершоками и могут прогнозировать силу новых толчков, объяснил он в интервью 360.ru.

«Вот, например, есть чисто статистическая закономерность, что магнитуда сильнейшего афтершока приблизительно на единицу бывает меньше, чем у главного толчка», — отметил Татевосян.

Сейсмолог посоветовал при попадании в экстремальную ситуацию стараться не паниковать и слушаться рекомендаций спасателей и врачей.

Ранее Татевосян заявил, что афтершоки — это нормальное явление, которое может продолжаться несколько месяцев после землетрясения.