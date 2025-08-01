Названы экотропы, которые свяжут Петербург и Ленобласть

Ленобласть и Петербург к 2030 году создадут несколько экотроп. Пока в рамках взаимодействия между субъектами обустроена одна межрегиональная тропа «Озерная» протяженностью более 45 км, которая адаптирована к длительному походу.

© unsplash

«Экотропа проходят через несколько особо охраняемых природных территорий: заказник озеро Щучье, памятник природы Комаровский берег, расположенный на территории города Санкт-Петербурга, а также заказник болото Ламмин-Суо на территории Ленинградской области», – пишут СМИ со ссылкой на представителей власти Ленобласти.

В ближайшие годы планируется создать еще несколько экологических маршрутов. Один из них – «Таежный мир» – свяжет заказники Ламмин-Суо и Сестрорецкое болото. Издание Online47 добавляет, что второй проект – «Жемчужная тропа», объединит Линдуловскую рощу и Гладышевский заказник, известные своими уникальными природными ландшафтами.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что плата за вход в заказники пополнит бюджет Ленобласти на 3 млн рублей.