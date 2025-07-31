Сколько российских туристов поехали отдыхать в Крым и Краснодарский край

Некоторые туристы, которые ранее ездили отдыхать в Анапу, решили этим летом отдохнуть в Крыму. В том числе за счет этого рост бронирований там составил более 45%. Но пустующей Анапа не осталась, этим летом туда приехало только на 5% меньше туристов, в общем же Краснодарский край остается в топ-6 регионов для отдыха россиян.

Согласно статистике платформы Travelline, более половины (54,2%) всех бронирований отелей в России в конце июля приходится на пять направлений - Москву и Московскую область (21,3%), Краснодарский край (15,1%), Санкт-Петербург (12,1%), Татарстан (3,2%) и Крым (2,5%). Рост по сравнению с прошлым годом показывают только два направления - Краснодарский край и Крым.

В Крыму это во многом связано с перенаправлением турпотока из Анапы, но так же важную роль сыграла доступность этого направления по сравнению с тем же Краснодарским краем. В отличие от гостиниц Сочи и Геленджика, которые повысили стоимость по отношению к прошлому году на 15-25%, крымские отельеры оставили цены прошлого года, говорит проректор по развитию программ магистратуры и аспирантуры Российской международной академии туризма Татьяна Рассохина.

"Кроме того, в Крым поехали туристы, которые ездили туда раньше, но после 22 года стали летать в Сочи. В этом году из-за дороговизны билетов они пересели на автомобили, приняли как данность, что риски есть везде, и вернулись в свой любимый Крым. Также в Крым приехали тысячи людей из новых территорий РФ. Для них это привычное направление, и они сюда с удовольствием вернулись", - говорит она.

В итоге, по данным Travelline, на начало июля прирост бронирований Крыма составлял более 45%, хотя средняя цена и подросла на 11%, до 11,8 тыс. рублей за двухместное размещение. Заметнее всего выросли цены в наиболее дешевом сегменте до 2 звезды - на 14%, до 9 тыс. рублей, но здесь сохраняются самые высокие темпы прироста бронирований (+35%). Отели 3 звезды подрастают скромнее (+16%), а 4-5 звезд - всего на 3%. В отличие от Краснодарского края, август и сентябрь также демонстрируют рост бронирований в Крыму, отмечают в сервисе.

На активность бронирования курортов Краснодарского края, по данным сервиса, также повлиял небольшой рост стоимости, а в некоторых случаях даже снижение ( по отелям 4-5 звезд оно составило 8%). В Анапе же фиксируется снижение бронирований только на 5%, при этом размещение 4-5 звезд бронируется даже на 24% активнее, чем в тот же период год назад.

Открытие аэропорта в Геленджике в середине июля также значительно отразилось на турпотоке к черноморскому побережью. С момента его запуска спрос на размещения в курортных локациях вырос на 34,5%, среди наиболее популярных локаций, помимо Геленджика, можно выделить Кабардинку, Дивноморское, Архипо-Осиповку, Джанхот, Прасковеевку, Криницу и Бетта, говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

"Несмотря на то, что аэропорт лишь недавно возобновил работу, Геленджик входит в топ-50 российских локаций, куда сотрудники компаний будут отправляться по рабочим вопросам до конца года. Так, город находится на 35 месте с долей заказов 0,6%", - отмечает она.

Директор севастопольской компании "Тур Этно", член Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Пылов отметил, что объем бронирования к концу июля вырос на 40%.

"Цены в Крыму выросли, но по разным отелям рост разный. Объекты с хорошей загрузкой серьезно играют с ценами, с низкой - зачастую снижают. Этим летом заметно смещение спроса в пользу более дорогого сегмента, то есть отели 4-5 звезд продаются лучше всего. Впрочем, хорошо спрашивают также объекты 2-3 звезды с системой "все включено", - заметил он.

Гендиректор сети компаний "Розовый слон", член РСТ Алексан Мкртчян считает, что загрузка в Крыму близка в среднем к 70%.

"Сезон хороший: если год назад Крым принял 5,5 млн туристов, то в этом году будет более 7 млн", - добавил он.