Национальный парк «Воттоваара» в Карелии закрыли для туристов

В Карелии введен временный запрет на посещение национального парка «Воттоваара» в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным из-за лесных пожаров. Администрация парка предупредила, что все маршруты и тропы закрыты, а нарушителей ждет административная ответственность.

«Любое посещение территории национального парка «Воттоваара» туристами строго запрещено. Въезд на территорию парка на любом транспорте (автомобили, мотоциклы, квадроциклы и т. д.) строго запрещен», – говорится в сообщении.

Согласно официальному сообщению на странице парка в соцсети «ВКонтакте», на территории нельзя разбивать лагеря и останавливаться на стоянках в границах парка и прилегающих лесах. Исключение сделано только для сотрудников и спасателей, задействованных в тушении пожаров.

Напомним, что в Карелии продолжает действовать режим ЧС. В Муезерском и Лоухском районах запрещено посещение лесов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что почти 650 гектаров леса горит в Карелии.