Закончилась история опоздавшего рейса Turkish Airlines

Пассажиры Turkish Airlines, недавно вернувшиеся в Казань с отдыха в Турции без чемоданов, с утра следили за рейсом TK 429 из Стамбула по Flightradar.

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«Ожидающие багаж, через 15 минут Airbus A333 с нашими вещами вылетает. Вроде бы 1748 мест, 35 тонн. Все должны дослать!» – радостно писали люди в соцсетях.

В казанском аэропорту им пообещали, что на этом самолете привезут застрявшие чемоданы.

По данным онлайн-табло, борт благополучно приземлился в столице Татарстана в 06:11. Однако пассажирам посоветовали приезжать за своими вещами после обеда или даже вечером, поскольку работникам предстоит разгрузить их и рассортировать по датам рейсов.

Уведомления от аэропорта о массовом прибытии багажа туристы стали получать еще вчера. «Пришло сообщение от отдела розыска, что завтра все должны дослать». «Сотрудник сказала: ждем 1 августа большой борт со всеми задержанными чемоданами за все дни».

Ранее на нескольких рейсах Turkish Airlines из Антальи, Даламана и Стамбула в Казань с пассажирами прилетала лишь часть багажа.

«31 июля на нашем самолете привезли из Турции всего чемоданов 10, – поделилась туристка. – Пока оформляла заявление, увидела, что отдельно стоял багаж с рейсов, прибывших 21 и 23 июля».

Ранее московский аэропорт Внуково сообщил, что багаж пассажиров Turkish Airlines, не доставленный авиакомпанией в Москву вовремя, выдан в целости и сохранности.