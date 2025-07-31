Туристы отменили часть броней в отелях на Камчатке после землетрясения, у туроператоров аннуляции туров также есть, но единичные. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. В целом туркомпании региона работают в штатном режиме, так как жертв и пострадавших нет, как и серьезных разрушений. Программы туров корректируются с учетом последствий стихийного бедствия, заключили специалисты.

В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим чрезвычайной ситуации.