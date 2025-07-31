Опрос показал, насколько популярны глэмпинги в России

Согласно исследованию Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, только 5% россиян за последние 5 лет отдыхали в глэмпингах, а 4% – в кемпингах. При этом такие виды туризма вызывают интерес у 40 и 32% опрошенных соответственно.

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Данные показали, что традиционные виды отдыха по-прежнему популярнее альтернативных. Например, морские курорты за последние годы посещали более трети россиян, а интерес к пляжному отдыху выразили 72%. Санатории и пансионаты выбирали 14% граждан, но 57% хотели бы отдохнуть в них в будущем.

Круизные путешествия остаются нишевым направлением: лишь 3% опрошенных отправлялись в них, однако почти половина (49%) выразила желание попробовать такой формат. Сельский туризм практиковали 6% респондентов, а интерес к нему проявили 27%.

Гастрономические туры привлекают около половины участников исследования, но реальный опыт таких поездок есть только у 5%. Энотуризм (путешествия с дегустацией вин) интересует треть опрошенных, однако лишь 2% посещали винодельни в рамках тура.

Автомобильные путешествия за последние 5 лет совершали 6% россиян, а пешие походы 5%. При этом автотуризм вызывает интерес у трети респондентов, а пеший туризм у 28%.

Наименее распространенными оказались горные походы (2%) и отдых на горнолыжных курортах (3%). Однако четверть опрошенных хотели бы заняться восхождениями, а 34% рассматривают возможность поездки в горы.

В опросе участвовали 1500 респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов и типов населенных пунктов России.

Несмотря на довольно низкий, судя по опросу, спрос на глэмпинги, правительство активно поддерживает их строительство. За последние 3 года 65 регионов получили 20 млрд руб. для создания подобных объектов. В период с 2025-го по 2027-й планируется выделить еще 15 млрд руб.