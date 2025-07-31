«Думал, будет хуже». Тревел-блогер вернулся в Россию и поделился впечатлениями

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой вернулся на родину после трех лет путешествий по миру и описал впечатления словами «думал, будет гораздо хуже». Об этом он рассказал подробнее в личном блоге на платформе «Дзен».

Мужчина признался, что после возвращения несколько недель находился в стрессе. Он привык к другой жизни, где нет ограничений интернета, а люди вежливы с иностранцами.

«Здесь же я почувствовал себя совершенно чужим. Казалось, что все прохожие настроены негативно. Я просто забыл, что в России норма — не улыбаться случайным прохожим. У многих людей здесь как будто включен защитный экран с недоверчивостью», — рассказал Кутовой.

Путешественник отметил, что цены на продукты питания выросли в два раза за пару лет.

«Никак не могу привыкнуть к тому, что кефир стоит 130 рублей, хлеб — 100, ну и так далее. Как сейчас выжить на 30 тысяч в месяц? Можно, но уже с большим трудом, а ведь такая зарплата у многих людей в России», — подчеркнул блогер.

Также его удивило разнообразное количество новых транспортных средств на улицах.

«Самокатов больше, но к ним добавились разные электровелосипеды. Многие люди сели на скутеры (по крайней мере на юге). Таких изменений я не ожидал. В этом плане Россия стала больше походить на Азию», — заключил россиянин.

Ранее этот тревел-блогер сравнил вьетнамскую деревню с русской глубинкой. Он отметил, что россиянину будет сложно привыкнуть к азиатскому климату.