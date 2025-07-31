Что посмотреть в Омске

Рассказываем о мобильном приложении, которое открывает новые горизонты для омских (и не только) туристов.

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Образовательный проект про креативный бизнес "Мастера" вместе с медиа "Мастера Сибири" несколько лет развивают бесплатное приложение-гид Explore Siberia по городам, входящим в Сибирский федеральный округ. С его помощью любой пользователь, скачавший приложение, может поближе познакомиться с городами и их окрестностями.

- За годы работы мы написали множество материалов о том, чем живут сибирские города - о галереях и театрах, художественных самоорганизациях и музыкальных фестивалях. Мы знаем, как сложно бывает сориентироваться человеку, приехавшему в город впервые. Куда пойти, на что обратить внимание, как составить программу, которая поможет лучше всего прочувствовать дух города? Именно для этого мы и создали Explore Siberia, - говорится в описании проекта.

Изначально программа включала пять регионов, в числе первых был и Омск. Сейчас в гиде представлены 15 городов, от крупных мегаполисов до небольших локальных центров, но количество их будет расти. Что посмотреть, где поесть и как обогатить свой духовный мир - разбираемся в приложении.

Путеводитель представлен в виде набора карточек. На первых страницах размещены общие сведения: особенности региона, как до него добраться, погодные условия и даже транспортная доступность. Далее следует информация о заведениях, где можно пообедать, культурных заведениях, местах для прогулок и загородных локациях. Внутри каждой карточки есть ссылка на социальные сети, выбранную локацию возможно добавить на карту в приложении или выстроить маршрут до нужного места.

- В каждом городе мы отобрали порядка 40 мест, куда обязательно нужно сходить туристу, оказавшемуся в Сибири: от креативных пространств и музеев до кафе, баров и даже культовых кладбищ. Отдельно выделили также природные и другие достопримечательности, которые нужно увидеть не только в самих городах, но и за их пределами, - отмечают разработчики.

Интересно, что подборку мест составляют местные журналисты и фотографы, так что помимо привычных туристических достопримечательностей в гиде можно найти места, известные только самим жителям. Так, по мнению "Мастеров", в Омске туристам рекомендуют посетить ресторан сибирской кухни в имперском стиле "Осип Терлеев", а для тех, кто не любит слишком шикарные интерьеры, рекомендуют угоститься горячими блюдами в камерной "Лапшичной с маленьким цветком в большом окне". Получить полкило еды всего за двести рублей обещает сеть заведений "Лаваш", не забыли и про кафе "У Вартана", пугающее некоторых своим расположением. Авторы обещают, что это "самая культовая шашлычка" города.

Гид предлагает посетить Омскую крепость и Городской музей "Искусство Омска", который находится рядом с историческим парком. Также туристам рекомендуют заглянуть в пространство "Теплоузел". Там проходят различные мероприятия: выставки, вечеринки и даже аукционы. Про любителей рока тоже не забыли, гид по Летовским местам - тоже в приложении. Здесь же есть информация, как попасть в дом-мастерскую сибирского художника Дамира Муратова.

Поклонники загородного отдыха наверняка тоже смогут отыскать в программе локации по своему вкусу. Например, спикеры рекомендуют посетить озеро Эбейты, посёлок Большеречье и деревню Окунево, которая многие годы притягивает сторонников эзотерических учений и любителей медитативных практик.

Редакция "Омск Здесь" считает, что прогулки по нетуристическим местам имеют свою особую привлекательность и таинственность. Именно здесь можно увидеть старинные, порой ветхие здания, которые хранят в себе атмосферу прошлых времён. Как только вы оказываетесь на таких улицах, вы понимаете, что стали не просто путешественником, а настоящим исследователем. Серия материалов рассказывает о местах, которые омичи обходят стороной, и совершенно зря.