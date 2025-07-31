Совместное исследование RussiaDiscovery и Red Fox показывает: в 2025 году россияне кардинально сменили предпочтения в отдыхе. Вместо пляжных курортов они выбирают трекинг (рост спроса 67%), экспедиции и снегоходные туры (+96%). Наибольший ажиотаж вызвали восхождения — за два года интерес к ним подскочил на 280%.

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Главными направлениями стали труднодоступные локации: посещение плато Путорана увеличилось на 128%, поездки в Сибирь — на 275%, а турпоток на Сахалин и Курилы вырос на 52%. Любопытно, что средний возраст таких путешественников — 41 год, причем 62% из них — женщины.

Эксперты связывают этот тренд с запросом на осознанный туризм — люди хотят не просто отдыхать, а получать новый опыт.

«Россияне ищут глубину: изучают культуру, преодолевают маршруты, которые еще год назад казались экстремальными», — отмечают авторы исследования.

При этом Камчатка, несмотря на скромный рост (+12%), остается флагманом активного туризма.