Монастыринг и тихий туризм: россияне меняют маршруты путешествий

Российский туристический рынок фиксирует резкий рост интереса к альтернативным формам путешествий. По данным сервиса Туту, спрос на монастыринг — временное проживание и труд при религиозных общинах в обмен на кров и пищу — увеличился на 10% в целом по стране и на 25% среди поколения Z. Этот формат привлекает молодежь возможностью совместить духовный опыт с минимальными затратами.

© runews24.ru

Параллельно набирает обороты "тихий" туризм — поездки в малые города вроде Серпухова, Рыбинска и Сортавалы, где можно избежать толп и суеты. Любопытно, что этот тренд охватил все возрастные группы: от зумеров до пенсионеров. Еще один популярный формат — соло-путешествия, особенно среди женщин (+22%), ставшие символом независимости.

Технологии тоже меняют туриндустрию: 58% россиян используют ИИ для планирования поездок, доверяя алгоритмам организацию транспорта и досуга. Внутренний туризм остается приоритетом — 88% летних путешествий пришлось на российские направления, с абсолютным лидерством Санкт-Петербурга. По прогнозам, к концу года внутренний турпоток вырастет на 8-17%, подтверждая смену парадигмы отдыха.