Как Ростовская область привлекает путешественников

Ростовская область делает ставку на комплексное развитие туристической отрасли, привлекая рекордные инвестиции. Регион получит 162,7 млн рублей федерального финансирования в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Эти средства направят на создание современной инфраструктуры, поддержку малого бизнеса и развитие новых туристических направлений.

Ростовская область активно развивает туристическую отрасль, получая значительную государственную поддержку. На переговорах с корпорацией «Туризм.РФ» министр экономического развития региона Павел Павлов обсудил субсидии и льготные кредиты для строительства новых объектов инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В 2025 году на эти цели из федерального бюджета выделено 162,7 млн рублей, сообщает NewsInfo.Ru.

«Наш регион предлагает уникальные маршруты — от этногастрономических туров до комфортного автотуризма вдоль трассы М-4 "Дон"», — отметил Павлов.

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