Россияне полюбили «глубокие» путешествия

Российские путешественники полюбили активный, осознанный и более «глубокий» туризм. Об этом говорится в результатах совместного исследования RussiaDiscovery и аутдор-бренда Red Fox, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в 2025 году россияне все чаще отказываются от стандартного пляжного отдыха в пользу трекинга, экспедиций, снегоходных туров, погружения в культуру и путешествий в малознакомые природные локации. За последние два года спрос на восхождения вырос на 280 процентов, на снегоходные туры — на 96 процентов, а трекинг стал одним из самых популярных видов отдыха в 2025 году (рост на 67 процентов).

Среди российских направлений пользуются спросом плато Путорана (плюс 128 процентов), Сибирь (275 процентов), Сахалин и Курилы (52 процента), Камчатка (12 процентов). Средний возраст путешественников — 41 год, большинство из них — женщины.

Ранее эксперт напомнил российским отдыхающим правила безопасных путешествий. Так, например, следует всегда сообщать детали путешествия родным. Это может быть полезно, если человек застрял в другой стране без связи во время пересадки. Также она рекомендовала скачать офлайн-карту местности, куда отправляется турист, и запастись лекарствами.