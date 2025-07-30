В Кисловодске создадут туристический код

Более 200 млн рублей за 2025-2026 году направят на создание единого туристического кода в Кисловодске, в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал глава города-курорта Кисловодска Евгений Моисеев.

"Мы определили подрядчика по аукциону и будем приступать к созданию единого туристического кода улиц нашего центра вокруг курортного бульвара, поставим малые архитектурные формы, сделаем новые остановочные павильоны, лавочки, Wi-Fi, зарядки для телефонов, новые информационные стенды, которых у нас не было. Первый этап в этом году, на который получили более 100 млн рублей, в следующем году второй этап, тоже более 100 млн рублей", - сообщил Моисеев.

Он также отметил, что Кисловодск единственный город в Ставропольском крае, который примет участие в этом проекте.