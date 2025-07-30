Одиночные поездки по России набирают популярность

Сервис OneTwoTrip зафиксировал рост интереса к индивидуальным поездкам по России. По данным «Инком», доля соло-путешественников внутри страны достигла 79,6%, что на 3% больше, чем в прошлом году. Количество индивидуальных бронирований выросло на 6%.

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Продолжительность поездок осталась прежней — 2,3 дня, но средняя цена за ночь выросла с 6,2 до 6,6 тыс. рублей.

Наиболее востребованы апартаменты и гостевые дома без звезд (31,1%), затем идут трехзвездочные (30,6%) и четырехзвездочные отели (27,9%). Пятизвездочные предпочитают лишь 5,8%, а отели с одной-двумя звездами — менее 5%.

Лидируют по бронированиям Москва (19,1%) и Санкт-Петербург (13,6%). Популярны также Екатеринбург, Казань, Адлер, Нижний Новгород и другие крупные города. Сильнее всего вырос интерес к Липецку (+114%) и Нальчику (+90,5%). Значительный прирост отмечен в Чите, Владимире, Тамбове и ряде других городов. Снижение популярности зафиксировано в Анапе (–34,6%), Якутске и Эсто-Садке (–27,8%), а также в Сочи, Саратове, Вологде и других — от –12,6% до –18,4%.

Тренд на самостоятельные путешествия усиливается, особенно в пользу новых и менее раскрученных направлений.

Ранее Ульяновская область стала новым туристическим центром России. Также в России могут вернуть туристический кешбэк для многодетных семей.