Туристические группы появились у извергающегося вулкана на Камчатке

В настоящее время в районе подножья вулкана Ключевская Сопка собрались несколько туристических групп, путешественники выражают желание лично наблюдать за извержением вулкана. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«В темное время суток наблюдается извержение вулкана, сход раскаленной лавы по западному склону, мощное свечение над кратером и взрывы. Несмотря на это, среди туристов, посещающих район подножия вулканов, отмен туров и жалоб не зафиксировано. Напротив, многие путешественники выражают желание лично наблюдать за этим природным явлением», – говорится в сообщении.

Там добавили, что в настоящее время в районе уже есть несколько туристических групп. Туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС и не допускают приближения туристов на небезопасное расстояние.

«Основную опасность извержение представляет для тех, кто планирует восхождение на вулкан. Ключевская Сопка остается крайне рискованной для альпинистов в период активности. РСТ призывает воздержаться от подобных маршрутов и соблюдать все предупреждения спасательных служб», – пояснили в организации.