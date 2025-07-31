В аэропортах могут внедрить приоритетное обслуживание семей с детьми

Депутаты фракции "Новые люди" Роза Чемерис и Анна Скрозникова направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением ввести приоритетное обслуживание семей с детьми дошкольного возраста в периоды пиковой нагрузки в аэропортах.

По словам парламентариев, семьи с детьми часто сталкиваются с длительным ожиданием в очередях на регистрацию и досмотр. При этом комнаты матери и ребенка и игровые зоны в аэропортах не помогают семьям во время длительного ожидания в очередях, считают депутаты.