Путешественница рассказала о поездке в Муром на один день

В июле жительница Нижнего Новгорода Светлана посетила Муром. Она рассказала журналистам, какие достопримечательности древнего города можно успеть осмотреть за один день, а также с какими трудностями столкнулась в поездке.

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Сразу же по приезде в Муром отключился мобильный интернет. Терминал аптеки возле автовокзала не принимал банковские карты из-за отсутствия связи. Аналогичная проблема с интернетом возникла позже и в Нижнем Новгороде.

Во время прогулки туристка посетила памятник Петру и Февронии на Красноармейской улице. Затем пришла в Окский парк, но там все развлечения были закрыты. Единственное доступное развлечение — прогулка вдоль памятника Илье Муромцу и живописная смотровая площадка над Окой.

Еще одно посещенное место — небольшой парк имени 50-летия Советской власти неподалеку от вокзала. Там есть необычные фигуры динозавров, передает NewsNN.

Несмотря на ряд неудобств, связанных с ремонтом и отсутствием интернета, путешествие оставило у туристки исключительно приятные впечатления. Город показался красивым и уютным, сохранившим атмосферу древности, но при этом современным и благоустроенным.

Ранее путешественница и блогерша Наталья после поездки в Германию рассказала, что в местных продуктовых магазинах царит «бардак» с ценами, что крайне роднит страну с Россией. Она уточнила, что там стоимость товаров на прилавке и кассе может отличаться.