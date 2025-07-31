Где туристам выгоднее остановиться на Северном Кавказе

Посуточная аренда жилья в курортных и крупных городах России и, в частности, Северного Кавказа в среднем на 60% дешевле проживания в отелях.

«В разгар отпускного сезона аналитический центр Домклик сравнил цены на краткосрочную аренду жилья и гостиницы в курортных городах и городах — региональных центрах. Эксперты определили стоимость проживания в стандартном номере в гостинице или отеле 3* на основе открытых данных за июнь-июль 2025 года и сравнили их с данными Домклик 24», — сообщили в пресс-службе «Домклик».

По данным сервиса, на курортах Северного Кавказа туристы могут найти съемное жилье почти в два раза выгоднее гостиницы.

«Посуточная аренда почти в два раза выгоднее в Кисловодске, Зеленоградске, Геленджике, Светлогорске и Сочи. В этих городах гостиница дороже краткосрочной аренды более чем на 90% (или минимум на 5 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

В среднем на 71% отели дороже посуточной квартиры в ставропольских Пятигорске и Ессентуках, в также дагестанском Дербенте.

Наименьший разрыв в ценах на проживание в гостинице и частном жилье отмечен в Минеральных Водах — 25,5%, или 1,1 тыс. рублей.