Для студентов в туриндустрии выделят более 80 тысяч бюджетных мест

Свыше 80 тыс. бюджетных мест выделено в российских вузах и колледжах в 2025 году для будущих специалистов туриндустрии, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Ключевое значение имеет сегодня подготовка профильных специалистов для туристической сферы. В 2025 году выделено более 80 тыс. бюджетных мест для вузов и СПО (организаций среднего профессионального образования - прим. ТАСС) по направлениям "Туризм и гостеприимство", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Обучение кадров для индустрии туризма и гостеприимства в России ведут более 200 высших учебных заведений и 300 колледжей. В них получают профильное образование более 320 тыс. человек. В настоящий момент проходит приемная кампания. По направлениям высшего образования, связанным с туризмом, абитуриенты уже подали заявления примерно на 130 тыс. конкурсных групп, а в учреждения СПО направили порядка 120 тыс. заявлений, рассказали в аппарате вице-премьера.

По данным Минэкономразвития, до 2030 года туристической отрасли РФ дополнительно потребуется до 400 тыс. сотрудников, из которых 45 тыс. с высшим образованием и 116 тыс. со средним профессиональным.

"Важно интегрировать среднее профессиональное образование с запросами туристической индустрии, сотрудничать с сильными региональными вузами и повышать производительность труда", - подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников, слова которого приводятся в сообщении.

Для повышения качества кадрового обеспечения отрасли туризма созданы федеральные ресурсные центры подготовки кадров. Они расположены в Московской области на базе Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТиС), Татарстане и Санкт-Петербурге. С 2023 года в центрах прошли обучение более 11 тыс. человек, а до конца 2025 года планируется подготовить еще около 6,5 тыс. специалистов. В их числе экскурсоводы, управляющие гостиничными комплексами, специалисты в сфере стратегического планирования в туризме и организации сервиса, добавили в аппарате Чернышенко.