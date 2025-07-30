РЖД усилят кибербезопасность после атаки хакеров на «Аэрофлот»

РЖД анализируют ситуации в области информационной безопасности у коллег и проводят киберучения для поиска уязвимостей. Об этом заявил глава перевозчика Олег Белозеров после атаки хакеров на «Аэрофлот».

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По его словам, железнодорожный холдинг активно анализирует угрозы, с которыми сталкиваются другие транспортные компании, и проводит внутренние киберучения.

«Мы не стоим на месте, изучаем ситуацию, делаем выводы и стараемся предугадать возможные риски. Регулярные киберучения помогают выявлять уязвимости. Кроме того, у нас мощный ИТ-блок, что дает дополнительную защиту», – подчеркнул глава РЖД.

Он также отметил, что большинство программных решений в компании разработаны собственными специалистами, что повышает их устойчивость к внешним угрозам.

«Да, проблемы бывают, но уровень защищенности у нас крайне высокий», – добавил Олег Белозеров.

Напомним, 28 июля у «Аэрофлота» произошел масштабный сбой в работе информационных систем, что привело к переносам и отменам рейсов. Позже хакерские группировки взяли на себя ответственность за атаку. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту киберпреступления.