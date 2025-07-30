В Ульяновской области произошел туристический бум

Ульяновская область подводит впечатляющие итоги летнего сезона 2025 года - турпоток в регион показал рекордный рост, значительно превысив показатели предыдущего года. Такой успех стал возможен благодаря комплексному развитию туристической инфраструктуры, насыщенному событийному календарю и эффективной популяризации уникальных достопримечательностей региона.

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Летний сезон 2025 года стал рекордным для туристической отрасли Ульяновской области — количество гостей региона в июне значительно превысило показатели прошлого года. Росту турпотока способствовали новые событийные программы, развитие инфраструктуры и популяризация местных достопримечательностей.

Экономический эффект от увеличения числа туристов уже ощутили гостиницы, рестораны и местные производители сувениров. Особенно востребованными оказались глэмпинги и автокемпинги, демонстрирующие почти 100% загрузку.

Ранее писали, что в России хотят вернуть туристический кешбэк для многодетных семей. Кроме того, россияне выбирают бюджетный отдых.