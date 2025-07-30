«Народный фронт» обратил внимание на работу авиакомпаний и воду в аэропортах

Член центрального штаба ОНФ и эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Денис Полунчуков выступил с инициативой обязать авиакомпании и аэропорты указывать на посадочных талонах телефоны транспортной прокуратуры и линейного отдела полиции. Это позволит пассажирам оперативно сообщать о нарушениях своих прав.

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«Необходимо ужесточить ответственность за ущемление интересов пассажиров, а также обеспечить им доступ к экстренной помощи», – заявил Денис Полунчуков.

Эксперт также предложил пересмотреть нормы обеспечения пассажиров питьевой водой. Сейчас авиакомпании обязаны предоставлять ее только при задержке рейса на 2 часа и более. Однако, по мнению эксперта, этот срок следует сократить до одного часа.

«Пассажиры не могут пронести свои напитки в "чистую" зону из-за требований безопасности, а цены на воду в аэропортах зачастую завышены», – отметил он.

Несмотря на предписания ФАС, проблема сохраняется: бесплатные питьевые фонтанчики установлены лишь в некоторых аэропортах, а арендаторы продолжают продавать воду по завышенным ценам.

Инициатива направлена на повышение прозрачности и защиту прав авиапассажиров. Вопрос может быть вынесен на обсуждение в профильных ведомствах.