Россияне стали чаще готовиться к путешествиям с помощью нейросетей

С начала года россияне стали в три раза чаще использовать искусственный интеллект для подготовки к поездкам, выяснили аналитики сервиса путешествий Туту. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

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Как показала аналитика пользователей ИИ-помощника Джарвела, большинство обращаются к ИИ за билетами и маршрутами, а перед длинными выходными — ищут жилье. При этом планами путешествий чаще делятся в мессенджерах, а отель с помощью ИИ активнее ищут накануне праздников.

Большинство пользователей стремятся делегировать вопросы, связанные с логистикой и организацией досуга. В список популярных запросов вошли: покупка билетов, пересадки и расписание — 20%, вдохновение и выбор направлений мечты — 10%, планирование спонтанных и долгосрочных поездок — 7%, безопасность — 6%, чем заняться в путешествии или на выходных — 6%, поиск жилья — 3%.