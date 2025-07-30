На Камчатке закрыли туристические маршруты на вулканы

Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» сообщила о временном закрытии туристических маршрутов на полуострове в связи с повышенной сейсмической активностью.

В организации отметили, что данное решение было принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей.

Так, на протяжении пяти дней для посещения будут закрыты Вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский и пещеры вулкана Горелый.

Кроме того, посетителей просят воздержаться от посещения вулканов Авачинский и Козельский, а также экструзии Верблюд.

Землетрясение на полуострове произошло 30 июля. В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН заявили, что максимальная магнитуда составила 8,5, а землетрясение стало сильнейшим с 1952 года.