На Дальнем Востоке запустят уникальный круизный маршрут

Дальний Восток готовится к запуску масштабного круизного маршрута, который объединит три региона. Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, проект важен не только для туризма, но и для воспитания патриотизма у путешественников.

© РИА "ФедералПресс"

«Мы видим, что дальневосточное направление является одним из самых востребованных, есть большой интерес наших граждан, зарубежных соседей к красотам, бухтам, начиная от Приморского края, где теплое море, до притягательных уникальных Курильских островов – Кунашир, Итуруп, Шумшу, где откроется федеральный военно-патриотический музей. Безусловно, эти маршруты будут удивительные и увлекательные для путешественников круизных лайнеров», – заявил Олег Кожемяко.

В рамках проекта планируется учреждение специализированного круизного оператора, который займется развитием пассажирского судоходства как между дальневосточными регионами, так и на международных направлениях. Первоначально маршрут будет действовать в навигационный период с мая по сентябрь, предлагая туристам десятидневные путешествия по кольцевому маршруту Владивосток – Корсаков – Курильские острова – Камчатка – Владивосток.

По прогнозам, новый круизный маршрут сможет принимать до 50 тысяч туристов ежегодно. При этом только на круизных судах планируется создать более 500 рабочих мест, а в сопутствующих отраслях – до тысячи дополнительных вакансий.

Как сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко, регион демонстрирует устойчивый рост турпотока. С начала года его посетили около 1,9 миллиона человек. Это требует дальнейшего развития туристической инфраструктуры, включая гостиничный фонд (в крае насчитывается 31 отель категории 4–5 звезд и около 80 трехзвездочных гостиниц), ресторанный бизнес (свыше 200 заведений) и новые точки притяжения, такие как филиал Национального центра «Россия», открытие которого запланировано на сентябрь.

Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных гидов, в том числе владеющих восточными языками. В настоящее время во всех задействованных регионах началась активная работа по реализации этого масштабного туристического проекта, который должен стать новым этапом в развитии дальневосточного туризма.

«Это первый такой маршрут, запускаемый нами. Поэтому нужно привлечь историков, которые смогут подготовить такую информацию и интересно ее подать туристам. Это очень важный пункт в организации турмаршрутов, иначе есть риск того, что люди не до конца оценят то, что им предложат в качестве турпродукта», – подчеркнул Кожемяко.

Напомним, Приморский край стал одним из трех регионов России, получивших высшую оценку экспертов проекта «Медиаразведка» по туристической привлекательности. По итогам экспертного визита команда специалистов поставила региону максимальные 10 баллов из 10 возможных.