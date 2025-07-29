В России хотят вернуть туристический кешбэк

В Госдуме предложили возобновить программу компенсации части затрат на путешествия по России. Однако туристический кешбэк хотят вернуть лишь для некоторых категорий граждан. Соответствующее обращение направил министру экономического развития Максиму Решетникову глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

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В документе говорится о необходимости введения специального механизма возмещения расходов на поездки для многодетных, малоимущих и семей с детьми, имеющими инвалидность. Парламентарий подчеркнул, что в текущих экономических условиях путешествия становятся для них практически недоступными, лишая возможности увидеть достопримечательности России.

Данная инициатива основана на положительных результатах аналогичной программы, которая действовала с 2020 по 2022 год. Тогда государство частично компенсировало затраты на проживание в отеле или покупку тура по РФ. По мнению автора обращения, возрождение этой системы, пусть и в усеченном формате, позволит не только поддержать нуждающихся, но и даст импульс для развития сферы гостеприимства в регионах.

Планы по возвращению туристического кешбэка обсуждаются в Госдуме не впервые. Однако в Минэкономразвития уже давали понять, что денег в бюджете на программу пока нет. Тем не менее депутаты надеются возобновить программу хотя бы частично.