На курорте «Эльбрус» введут сниженные тарифы для трекинга

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в течение всего августа будут действовать многодневные тарифы со скидкой на проезд по канатной дороге для тех, кто занимается трекингом.

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«Новые тарифы на "Эльбрусе" для лучшего трекинга в горах: с 1 по 31 августа 2025 курорт предлагает воспользоваться уникальным предложением и приобрести многодневные тарифы для посещения экотроп с выгодой до 11%», — сообщили в администрации курорта.

Специальные тарифы на канатку доступны только в онлайн-магазине курорта и рассчитаны на два и три дня. При покупке билета на два дня стоимость за один день составит 2300 рублей, на три дня — 2183 рубля.

Вместе с билетом любители пеших походов в горах получат готовую программу с рекомендациями по прохождению экотроп, отмечают в администрации.

В этом летнем сезоне на курорте «Эльбрус» открыты 10 экотроп общей протяженностью более 65 км со смотровыми площадками, биноклями, арт-объекты и фотозонами.