В отелях Сочи рассказали, когда ждать снижения цен

После того как в июле статистика зафиксировала спад бронирований во многих популярных у туристов регионах России, редакция «ТурДом» обратилась к отельерам с предложением поделиться информацией о том, как складывается сезон.

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В группе компаний «Мантера» (контролирует ряд крупных объектов на курортах юга России. – Ред.) нам подтвердили: спад турпотока действительно заметен. В Краснодарском крае он больше проявился в Анапе и Геленджике, но затронут и Сочи. Особенно отели в горной части, которые недополучили часть своих июльских объемов (в «Мантера» спад оценивают в 3–7%. – Ред.). При этом береговые гостиницы в Сочи таких трудностей не испытывают. «Все наши отели прибрежного кластера приросли в количестве проданных номеро-ночей. Особый рост показал отель Mantera Resort & Congress, в этом июле загрузка отеля редко опускалась ниже 95%», – рассказали в пресс-службе.

Спада не ощущают именно в качественных береговых отелях, у которых есть инфраструктура, привлекающая туристов. В популярном сочинском отеле Bridge Resort 4* поделились своими наблюдениями – в июне средняя загрузка превышала показатели прошлого года, июль идет «вровень» с ним. Однако в отеле заметили тенденцию к уменьшению глубины бронирования. Это видно и по наличию мест. По состоянию на 30 июля на сайте Bridge Resort есть в продаже номера на начало и середину августа (неделя в стандарте – от 196 тыс. руб. с завтраками. – Ред.).

Несмотря на то что туристов этим летом в Сочи меньше, отели пока не планируют привлекать их ценой. Как рассказали в Bridge Resort 4*, в период высокого сезона отель планирует продавать номера на текущих условиях. Но не исключили, что спецпредложения появятся позже: «дополнительные меры по привлечению традиционно будут направлены на период межсезонья».

Ранее мы писали, что по данным TravelLine в популярных регионах России отели недосчитались до 25% бронирований в сравнении с июлем 2024 года.