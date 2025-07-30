Землетрясение на Камчатке застало многих туристов на маршрутах – опыт оказался впечатляющим.

«Мы в это время были на Верблюде (скала Двугорбая на перевале между Корякским и Авачинским вулканами, в 25–28 км на север от Петропавловска-Камчатского. – Ред.). На всю жизнь запомню, как земля под ногами движется и камни падают», – рассказывает одна путешественница.

Около 60 отдыхающих эвакуировали из серф-лагеря с Халактырского пляжа на берегу Тихого океана – решение было принято в связи с угрозой цунами.

«Только добрались туда, и пришлось сразу уезжать: сирена орала и народ собирался, – говорят туристы. – В океане ничего такого на заметили, но рисковать не стали».

А кто-то в это время оказался на морской прогулке: собирались посмотреть китов, а увидели, как со скал летят камни.

Местные жители тоже впечатлены происходящим:

«Я живу на Камчатке. Это самое сильное землетрясение за всю мою жизнь! Стояла в дверном проеме и молилась». «Стоять было невозможно, только сидеть». «Выбежали на улицу. Земля волнами ходила. Ощущение, что в море на пароходе. Сколько землетрясений повидал, живя здесь. Но сегодня было действительно страшно», – делятся подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

На второй по величине остров Северных Курил Парамушир, популярный у любителей активного отдыха и первозданной природы, обрушилось три волны цунами. Последняя оказалась самой мощной – в порту Северо-Курильска повредило инфраструктуру, сорвало с якорей и вынесло в пролив суда. Людей заранее увели на сопку.

«Сейчас тишина, давно такой тишины не было», – комментирует ситуацию мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.

Цунами зафиксировано и на Курильском озере, привлекающем туристов уникальной экосистемой. Для пресного водоема это довольно редкое явление. Увидеть его довелось немногим: из-за непогоды вертолетов с туристами не было, поэтому на кордонах находились в основном государственные инспекторы, волонтеры и путешественники, которые пришли на озеро пешком во время многодневного похода.

Очевидцы утверждают, что утром все было спокойно, но в 11:24 внезапно начала ходить ходуном земля, все здания стали шататься и скрипеть.

«Кто-то крикнул, что вода начала уходить от берега, мы увидели, что понтонный пирс и привязанный катер лежат на дне. Потом вода вернулась большой волной», – рассказали в Кроноцком заповеднике.

Минздрав Камчатского края сообщает о нескольких пострадавших во время землетрясения. Есть ли среди них туристы, не уточняется. Но известно, что в здании нового аэропорта Петропавловска-Камчатского травмы получила женщина.

Несмотря на то что ситуация стабилизировалась и МЧС заявляет, что сейчас находиться в жилых домах не опасно, некоторые боятся афтершоков и стараются перебраться в безопасные места.

«Собрала вещи, буду ночевать сегодня на улице». «В парке Победы в Петропавловске-Камчатском народ палатки ставит: будут спокойно спать всю ночь – не колотиться, не подпрыгивать», – отмечают в соцсетях.

«Сижу в аэропорту. Даже сейчас немного качает. Некоторые местные, которые имеют возможность, уезжают на дачи. Разумеется, не все боятся, есть и те, кто поехал смотреть цунами к океану», – делятся впечатлениями туристы.

И действительно, не все оценивают риски: в соцсетях завирусилось видео, как группа каякеров вышла в море, несмотря на предупреждение о надвигающемся цунами и истошные крики «Уходите!», несущиеся с берега. Один каяк перевернулся – людей вытащили из воды очевидцы.

Природные парки Камчатки в связи с повышенной сейсмической активностью закрыты для посещения. Подниматься на вулканы нельзя до конца недели. Туристы не отступают и ищут замену:

«Нам отменили экскурсию на Мутновский. Но прогулка в океане завтра будет. Значит, не все так плохо». «Ключевской парк открыт для посещения. И Командорские острова – уже хорошо», – отмечают путешественники.

«Клиенты звонят и пишут – интересуются, как обстановка, но туры пока никто не отменял», – рассказали корреспонденту «ТурДома» в одной из компаний, организующих экскурсии по Камчатке.

Между тем в Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС.