Фумарольное озеро – уникальный водоем на Камчатке, где температура воды не опускается ниже 50 градусов даже зимой. А на глубине она достигает всех 80. Это единственное в России озеро, в котором вода буквально бурлит из-за вулканической активности. Горячие газы поднимаются со дна через трещины в земной коре и создают эффект кипения.

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Зимой от озера поднимается густой пар, создавая почти сказочный пейзаж на фоне заснеженных склонов. Летом же вода переливается оттенками зеленого, синего и желтого благодаря особым бактериям и минералам. Купаться в озере строго запрещено: температура воды может вызвать сильнейшие ожоги. Но увидеть это явление собственными глазами, как оказаться будто на другой планете.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.