Мэр сообщил о росте турпотока в Ставрополь

С начала 2025 года около 104,4 тыс. туристов останавливалось в гостиницах Ставрополья, сообщил мэр города Иван Ульянченко.

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«Так большую роль в развитии турпотока играет городской туристско-информационный центр. В ближайшее время его специалисты планируют создать новый турмаршрут, который включит обзорную экскурсию по Ставрополю и выезд на Кочубеевскую ветроэлектростанцию — крупнейший ветропарк в России», — заявил Ульянченко.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

По словам мэра города, достижение такого числа туристов стало возможным благодаря совместной работе муниципалитета и предпринимателей, а также гостеприимству местных жителей.

Ранее сообщалось, что на Ямале направят 30 млн рублей на развитие туризма.