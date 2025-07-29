Грозит ли опасность туристам на Камчатке из-за активности вулкана

Угрозы для туристической инфраструктуры и безопасности путешественников из-за активности вулкана Ключевская Сопка на Камчатке нет, все запланированные туры проводятся в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«На Камчатке в кратере вулкана Ключевская Сопка началась активность. Для авиации установлен «оранжевый» код опасности. Вулкан расположен в 30 км от пос. Ключи с населением около 4,5 тыс. человек. Угрозы для туристической инфраструктуры и безопасности путешественников нет, все запланированные туры проводятся в штатном режиме», – говорится в сообщении.

В РСТ рекомендовали следить за официальными сообщениями МЧС России и туроператоров.