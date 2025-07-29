В Кабардино-Балкарии составят интерактивную гастрокарту для туристов

В Кабардино-Балкарском государственном университете разрабатывают новые направления для отдыха в республике. В частности, для туристов планируют создать интерактивную гастрономическую карту региона.

«Для удобства туристов будет разработана интерактивная онлайн-платформа „Гастрономическая карта КБР“. Она позволит находить и бронировать гастрономические туры, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни, а также посещать фермерские рынки и дегустационные залы. На карте будут отмечены места, где можно попробовать аутентичные блюда, приготовленные по старинным рецептам», — сообщили «Это Кавказ» в пресс-службе вуза.

В сфере гастротуризма в университете также работают над созданием бренда, основанного на традиционной кухне Кабардино-Балкарии.

«Наша кухня — это отражение нашей идентичности и культурного кода региона. Задача — не просто накормить гостя, а рассказать ему историю через вкус, чтобы гастрономические впечатления, полученные у нас, захотелось пережить снова и снова, глубже понять наши корни», — прокомментировал директор института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства КБГУ Рамазан Лигидов.

Проект включает изучение традиционных способов питания и образа жизни народов Кабардино-Балкарии и формирование привлекательных гастрономических маршрутов. Его важным элементом станет создание системы сертификации «Аутентичный продукт КБР», которая поможет защитить уникальные продукты региона от подделок и гарантировать их высокое качество, поясняют в пресс-службе.

Еще одним результатом проекта станет издание кулинарной книги «Рецепты Кабардино-Балкарии: от бабушки к внуку», в которую также войдут истории и легенды, связанными с традиционной национальной кухней.

В планах КБГУ — разработка направлений медицинского и горного велотуризма, путешествий для искушенных, новых научно-популярных маршрутов.