Байкал: что посмотреть и какие сувениры привезти

Озеро Байкал – излюбленное место для туристов не только российских, но и зарубежных. Ежегодно, вне зависимости от сезона, люди едут сюда за красивыми кадрами и отдыхом вдали от цивилизации. Природа здесь действительно впечатляет, правда смекалистые предприниматели пытаются заработать на туристах как можно больше денег. Как увидеть жемчужину Сибири и при этом не остаться на мели? Об этом в материале «ФедералПресс».

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Где находится самое большое озеро

Среди местных бытует выражение: «Кто на Байкале не бывал, тот Сибирь не видал» и с этим весьма трудно не согласиться. Озеро поражает своими размерами и чистотой. Оно простирается между двумя регионами – Иркутской областью и Республикой Бурятия. К берегам озера прилегают крупные города с развитой инфраструктурой – это Иркутск, Улан-Удэ и Северобайкальск. Рельеф дна озера, по данным историков, сформировался примерно 150 тысяч лет назад, а береговая линия около восьми тысяч лет.

Озеро Байкал таит в себе множество легенд, которые любят рассказывать туристам. По одной из них огненный дракон с неба махнул своим хвостом, в результате образовалась большая расщелина и заполнилась водой из растаявших ледников. Согласно другой, старик по имени Байкал оплакивал свою сбежавшую дочь и выплакал целое озеро. Кроме того, многие животные или рыбы встречаются только здесь и нигде больше, а на дне величественного озера растут кораллы, которые местные жители называют губками. В воде они мягкие, а на воздухе твердеют.

Где дешево отдохнуть

Одно из самых популярных направлений на Байкале – поселок Листвянка. Это небольшой поселок, располагающийся у истоков реки Ангары. Любители приключений могут в виртуальном батискафе опуститься на дно Байкала и запечатлеть незабываемый подводный мир. Правда лучше отправляться сюда без ночевки, поскольку обойти наиболее интересные локации можно за один день: Байкальский Лимнологический музей, деревянная церковь XIX века, астрофизическая обсерватория и парк деревянных скульптур. Правда, билет до Листвянки лучше приобрести заранее, поскольку они довольно активно раскупаются. К тому же важно понимать, что Листвянка – весьма популярное место, потому отдохнуть здесь от суеты не получится. Поэтому если хочется гармонии и спокойствия, то стоит выбрать чуть более отдаленные, но при этом тоже довольно доступные направления.

Другое не менее загадочное и интересное место, которое обязательно стоит посетить – остров Ольхон. Это самый крупный остров на Байкале и его обычно называют сердцем озера. Здесь нет отрыва от цивилизации и вполне комфортно находиться: отели, магазины, музей, прокат снаряжения. В программе экскурсионного центра пешие, автомобильные и водные экскурсии. Все желающие могут прокатиться на лошадях и велосипедах, спуститься в пещеры или подняться в горы. Любителям рыбалки бывалые путешественники настоятельно советуют посетить падь Ташкиней между скалистыми сопками. Это единственное место острова Ольхон, куда можно добраться на машине. Один из плюсов – долина защищена от холодных ветров скалами. По словам заядлых рыбаков, в хороший день здесь можно Любителям пляжного отдыха, следует посетить песчаный Сарайский пляж. Он простирается на несколько километров, поэтому каждый сможет там найти себе свободное местечко.

Есть в Иркутской области весьма развитый населенный пункт, который может поспорить с различными курортами – Большое Голоустное. Добраться до него можно весьма быстро на обычных маршрутках, которые ходят от иркутского автовокзала четыре раза в день. По причине того, что здесь гораздо меньше туристов, можно насладиться гармонией с природой и тишиной: послушать шум волн, поглазеть на масштабную тайгу, а также сходить полюбоваться местными достопримечательностями: Свято-Никольской церковью, Сухим озером, реликтовой тополиной рощей и охотничьей пещерой.

Кроме того, туристов удивит и местный колорит, который можно рассмотреть как с плоских поверхностей, так и возвышенностей.

Есть на озере Байкал и свое море – Малое. Это пролив, отделенный от самого озера островом Ольхон. Это место пользуется популярностью у туристов благодаря большому количеству отлично прогреваемых песчаных бухт и пляжей. Вода здесь очень теплая и ее температура может достигать 24 градусов. Отсюда можно на катере добраться до Ольхона. Любителям водных и пляжных развлечений предлагаются водные мотоциклы, катание на банане и баня с купанием в Байкале. Ценители активного отдыха могут спуститься в пещеры, отправиться в конный или пеший поход.

Кроме указанных направлений, следует помнить и про другие населенные пункты, например, поселок Култук, город Слюдянку и прочие. Люди не едут сюда массово, однако местные виды не проигрывают пейзажам зон, забитых туристами.

А что поесть?

Кухня на озере Байкал соединяет традиции русского и бурятского народов. Туристы могут попробовать популярное бурятское блюдо позы, которые чем-то напоминают манты. Гурманам можно попробовать жареные позы: это более сытный и ароматный тип блюда.

Ключевое место в байкальской кухне занимает рыба и блюда из нее. Здесь даже подают салат из рыбы – согудай. Рыбу разных сортов мелко нарезают и заправляют маслом, солью и перцем. В качестве отличного и сытного перекуса – бурятский беляш. Он состоит из тонкого теста и фарша (или рубленого мяса). Местные жители рекомендуют запивать шарбин сладким чаем, так как напиток погасит его излишнюю жирность.

Сладкоежкам следует продегустировать местное клубничное варенье или кедровые орехи в меду.

Сувениры с Байкала

Туристы на Байкале в память о путешествии на самом большом озере могут привести немало сувениров. Самые популярные варианты – мед с орешками и грильяж.

Кроме того, представительницам прекрасной половины понравятся украшения и сувениры из драгоценных или полудрагоценных камней. На прилавках сувенирных магазинов можно встретить большое количество украшений из нефрита, лазурита, турмалина, бирюзы и других минералов. Отличный тематический подарок – фигурка нерпы, которую можно увидеть лишь на Байкале.

В качестве вкусного презента подойдет сибирский чай подарочной упаковке, который не только вкусный, но и полезный. Необычный сувенир с Байкала – сера или смолка. В Приангарье так называют природную «жвачку» из смолы сибирской лиственницы. В отличие от общедоступных аналогов, хвойная сера содержит витамины и минералы, которые защищают и оздоравливают полость рта. Купить «жвачку» получится в любом супермаркете Иркутска.

Наконец, в Иркутской области производят керамическую посуду. Характерный стиль – белые фигурки с золотой росписью. Образы взяты из сибирской тайги и сказок: медведица в цветастом сарафане, лукавая лисица, мудрый филин и бурятская девушка.

Сибирь также знаменита своими деликатесами. Советуем почитать материал о том, какие сувениры следует привести из Сибири, чтобы запомнилось надолго.