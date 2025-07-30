Мособлдума в среду, 30 июля, приняла закон об установлении штрафов за предложение услуг такси в аэропортах Московской области вне специально отведенных для этого мест.

По новому закону штраф составит пять тысяч рублей для граждан, 20 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Такое решение было принято для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми «зазывалами», а заказ такси был безопасным и удобным — только через официальные точки. Как правило, таксисты-частники не проходят медосмотры, а машины — технические предрейсовые осмотры. Кроме этого, зачастую поездки на нелегальных такси стоят в разы дороже, — цитирует председателя Игоря Брынцалова сайт Мособлдумы.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».

Новый закон может существенно повысить стоимость поездок и самих машин, предупреждают эксперты. По словам главы Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, при сохранении нынешних требований тарифы могут вырасти на 30–40 процентов. В агрегаторе «Максим» также считают, что отечественные автомобили без конкуренции начнут резко дорожать.